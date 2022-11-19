ما جديد قضية إعدام أسرى روس في دونباس؟

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دعت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية فيكتوريا سيرديوكوفا إلى التحقيق في إعدام أسرى حرب روس على يد جنود أوكرانيين.وقالت سيرديوكوفا على "تلغرام": "من الضروري الوقف الفوري للعربدة الدموية التي أطلقها نظام كييف دون خوف من عقاب وشيك. وأدعو جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عما فعلوه".ووصفت سيرديوكوفا مذبحة أسرى الحرب بأنها مثال حي على انتهاك جميع قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب.يذكر أن الأمم المتحدة دعت كذلك إلى إجراء تحقيق في القضية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بعد إقدام الجيش الأوكراني على قتل 10 أسرى من الجنود الروس عمدا بطلقات في الرأس.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 أسرى من الجنود الروس بطلقات في الرأس، وهي جريمة لا يمكن لأحد أن يقدمها على أنها "استثناء مأساوي".