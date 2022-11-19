Advertisement

عربي-دولي

العراق.. قتلى جراء هجوم على ثكنة للجيش

Lebanon 24
19-11-2022 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1012250-638044578410425537.jpg
Doc-P-1012250-638044578410425537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل 4 جنود، صباح السبت، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي شمالي مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجوم وقع "حوالى الخامسة صباحا" (02:00 توقيت غرينيتش)، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك"، في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية وتشهد أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.
Advertisement

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق، التي تتمتع بالحكم الذاتي ومقاتلو البشمركة الكردية بهذه المنطقة "على بعد كيلومتر واحد" من مكان الهجوم، بحسب المصدر العسكري.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد خلفية ومقاتلين هناك، كما تتواجد خلايا لتنظيم داعش في هذه المنطقة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-11-19
13:30 | 2022-11-19
12:30 | 2022-11-19
12:29 | 2022-11-19
12:09 | 2022-11-19
12:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website