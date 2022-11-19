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عربي-دولي

هل يكون حفل زفاف حفيدة بايدن دفعة للرئيس الثمانيني لخوض السباق الرئاسي عام 2024؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 12:00
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ذكر موقع "سي ان ان "أنّ أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيبلغ الثمانين من عمره نهاية الأسبوع الحالي، لكن الاحتفال الأكبر في البيت الأبيض يرتبط بمناسبة مختلفة تماما وأكثر شبابا، حيث من المقرر أن تتزوج نعومي بايدن، حفيدة بايدن الكبرى، من بيتر نيل، في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض.
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وفي أحد الأيام، بعد الزفاف، سيصنع بايدن مكانه في التاريخ الأميركي باعتباره الرئيس الثمانيني الوحيد، وهو رقم يسلط الضوء على قضية أساسية يعاني منها بايدن مع خصومه وهي: "عمره".

وعلى الرغم من سلسلة المكاسب الأخيرة، المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والتي جاءت أفضل من المتوقع للديمقراطيين، وجولة خالية من الأخطاء نسبيًا إلى مصر وآسيا، وإعلان رئاسي باهت من منافس بايدن السابق، دونالد ترامب، فلا يمكن لبايدن أن يهتز كونه القائد الأكبر سنا، في تاريخ أميركا.

لكن حفل زفاف لامع لشخصين في العشرين من عمرهما، يبدأ فصلًا جديدًا من الحياة مع الموسيقى والرقص، ويمكن أن يضفي لمسة شبابية على عطلة عيد الميلاد الثمانين لبايدن.

وقال شخصان مطلعان على التخطيط لحفل الزفاف إنه لم يكن من قبيل المصادفة أن عطلة نهاية الأسبوع في زفاف نعومي بايدن تتزامن مع يوم عيد ميلاد الرئيس، وأشارا إلى أن "قضية العمر" ليست أمرا يريد بايدن تسليط الضوء عليه أبدا.

وحفل الزفاف يشمل عائلة بايدن الموسعة في قائمة الضيوف، بالإضافة إلى أصدقاء وعائلة الزوجين، سيشكل أيضا انطلاقة بشكل ما لعائلة بايدن، لبدء مناقشات جادة حول ما إذا كان يجب عليه الترشح لولاية ثانية.

وبعد وقت قصير من الزفاف، سيسافر بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس، لقضاء عطلة عيد الشكر، ويأتي عيد الميلاد بعده، حيث يقترب الوقت من حاجة بايدن إلى تحديد ما إذا كان سيشارك في انتخابات الرئاسة عام 2024، وقال كل من الرئيس والسيدة الأولى إنهما سيقيمان إيجابيات وسلبيات الجولة الثانية، وهو أمر قال بايدن في وقت سابق إنه "ينوي" القيام به.

وسيتضمن حفل الزفاف ثلاثة فقرات، كما قال شخص مطلع على التخطيط، ففي الحادية عشرة صباحا بالتوقيت الشرقي، سيقام الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، والتي لم يتم استخدامها من قبل في تاريخ حفلات الزفاف في البيت الأبيض.

وأكد المصدر أنه لن تكون هناك خيمة، وسيجري الحفل في الهواء الطلق، وبعد تبادل الوعود بين الزوجين، ستقام مأدبة غداء صغيرة للعائلات وحفلات الزفاف فقط في البيت الأبيض، وفي المساء، سيعود الضيوف لحضور حفل للحلوى والرقص، داخل البيت الأبيض.

وتعيش نعومي بايدن، 28 عاما، حفبدة بايدن المفضلة، أجواء حفل زفافها في البيت الأبيض، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زميلتها في مكتب المحاماة بواشنطن، أرنولد وبورتر بواشنطن، التي دفعت جدها للترشح لأول مرة.

ونعومي هي ابنة هانتر بايدن، والحفيدة الأقرب إلى جديها، وتعرفت على نيل، 25 عاما، الذي تخرج حديثا، من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون، وانتقلا إلى البيت الأبيض في آب الماضي.
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