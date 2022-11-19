20
o
بيروت
20
o
طرابلس
0
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أعراضه أعادت أجواء ذعر كورونا... فيروس ينتشر بقوّة في مدارس دولة عربيّة ما هو؟
Lebanon 24
19-11-2022
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد الفيروس "المخلوي التنفسي" الذي انتشر بقوة مؤخرا في مدارس مصر أجواء الذعر التي صاحبت انتشار كورونا العامين الماضيين في مصر، في ظل تزايد الإصابة بالفيروس بين الأطفال، الذي يتشابه مع الإنفلونزا وكورونا.
Advertisement
وتسببت أعراضه المشابهة لفيروس كورونا كونه من الأمراض التنفسية، حالة من الذعر بين الأهالي ومطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة بإغلاق المدارس أو تأجيل الامتحانات والتغاضي عن غياب الطلاب عن الفصول.
ووفقاً لمسح أجراه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، فإن 73 في المئة منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس التنفسي المخلوي. وأوضح رئيس القطاع عمرو قنديل، في تصريحات إعلامية، أن 95 في المئة من الأطفال المصابين عمرهم أقل من ثلاث سنوات، بخاصة ذوي المناعة الضعيفة، مشيراً إلى أن الفيروس "ليس جديداً وينشط كل عام في فترة الخريف، ويظل في جسم المريض خمسة أيام".
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة ما بين الفصول، التي تصيب عدداً كبيراً من الأطفال.
ويسبب الفيروس المخلوي التهابات في الجهاز التنفسي، إذ تصل العدوى عادة إلى ذروتها في أواخر الخريف أو الشتاء، وتتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، باعتبارها جميعاً من الأمراض التنفسية، وغالباً ما تظهر بعد عدة أيام من الإصابة، فقد تبدأ الأعراض في الظهور بعد فترة من أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، ورغم كون الأطفال الأصغر سناً أكثر عرضة للإصابة به، فإنه يصيب البالغين أيضاً، ويؤدي إلى ظهور عديد من العلامات التي تشبه الزكام ونزلات البرد.
وتشمل أعراض الفيروس، في الحالات الشديدة الحمى، والسعال الشديد والأزيز (صوت حاد يسمع عادة خلال الزفير)، وكذلك التنفس السريع أو صعوبة التنفس، إضافة إلى ظهور لون أزرق على الجلد بسبب نقص الأوكسجين (الزراق). وقد تنتقل عدوى الفيروس إلى المجرى التنفسي السفلي، مسببة التهاب الرئة أو القصبات، وهي الممرات الهوائية الصغيرة المؤدية إلى الرئة.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
Lebanon 24
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
05:52 | 2022-11-19
19/11/2022 05:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
Lebanon 24
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
14:29 | 2022-11-18
18/11/2022 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
Lebanon 24
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
05:17 | 2022-11-19
19/11/2022 05:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
06:55 | 2022-11-19
19/11/2022 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمتابعة "مونديال 2022" في لبنان.. إليكم الحلّ الوحيد
Lebanon 24
لمتابعة "مونديال 2022" في لبنان.. إليكم الحلّ الوحيد
07:08 | 2022-11-19
19/11/2022 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2022-11-19
نداء تحذير للجميع... ماذا تُخبرنا الطيور عن طريقة تأثير المناخ علينا؟
13:30 | 2022-11-19
"وزير الخارجية البريطاني: أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"
12:30 | 2022-11-19
بحضور ماكرون وترودو.. تونس تحتضن قمة الفرنكوفونية
12:29 | 2022-11-19
سوناك من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام
12:09 | 2022-11-19
أصداء "هجوم إسطنبول" تصل إلى بلغاريا.. 5 أشخاص متهمين بالإرهاب
12:00 | 2022-11-19
هل يكون حفل زفاف حفيدة بايدن دفعة للرئيس الثمانيني لخوض السباق الرئاسي عام 2024؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
19/11/2022 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
19/11/2022 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
19/11/2022 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact