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عربي-دولي
بلغاريا تتهم 5 أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول
Lebanon 24
19-11-2022
|
09:00
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اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من تشرين الثاني، ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، صرحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في صوفيا، سيكا ميليفا، بأن النيابة البلغارية اتهمت خمسة أشخاص بالضلوع في تقديم الدعم اللوجستي لأحد المشاركين في تفجير إسطنبول، ومساعدته على الفرار من أيدي العدالة.
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وذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن ثلاثة من المتهمين مولدوفيو الجنسية، وآخر من دولة عربية لم تحددها.
من جهتها، أوقفت السلطات التركية 17 شخصا بينهم الشابة إلهام البشير البالغة 23 عاما، والمتهمة بوضع القنبلة على مقعد عام في شارع الاستقلال في إسطنبول.
وأسفر الانفجار عن مقل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.
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