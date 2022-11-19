Advertisement

عربي-دولي

بلغاريا تتهم 5 أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول

Lebanon 24
19-11-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1012284-638044650653701172.jpg
Doc-P-1012284-638044650653701172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من تشرين الثاني، ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، صرحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في صوفيا، سيكا ميليفا، بأن النيابة البلغارية اتهمت خمسة أشخاص بالضلوع في تقديم الدعم اللوجستي لأحد المشاركين في تفجير إسطنبول، ومساعدته على الفرار من أيدي العدالة.
Advertisement

وذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن ثلاثة من المتهمين مولدوفيو الجنسية، وآخر من دولة عربية لم تحددها.

من جهتها، أوقفت السلطات التركية 17 شخصا بينهم الشابة إلهام البشير البالغة 23 عاما، والمتهمة بوضع القنبلة على مقعد عام في شارع الاستقلال في إسطنبول.

وأسفر الانفجار عن مقل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-11-19
13:30 | 2022-11-19
12:30 | 2022-11-19
12:29 | 2022-11-19
12:09 | 2022-11-19
12:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website