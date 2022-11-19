Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. كم بلغت حصيلة القتلى من الأطفال بحرب أوكرانيا؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1012293-638044663232618964.jpg
Doc-P-1012293-638044663232618964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكتب المدعي العام الأوكراني، السبت، إن 437 طفلا أوكرانيا قُتلوا جراء الاجتياح الروسي.

وأصيب أكثر من 837 طفلا في حصيلة يقول مسؤولون إنها "ليست نهائية" مع استمرار مراجعة المعلومات الواردة من مناطق لا يزال القتال بها دائرا ومناطق محررة ومناطق ما زالت تحتلها القوات الروسية.
Advertisement

وقال مكتب المدعي العام إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثرا، حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلا.

وذكرت الأمم المتحدة أن 16 ألفا و295 مدنيا قُتلوا منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 شباط، والذي أدانته كييف وزعماء الغرب بوصفه اعتداء لا داعي له، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-11-19
13:30 | 2022-11-19
12:30 | 2022-11-19
12:29 | 2022-11-19
12:09 | 2022-11-19
12:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website