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عربي-دولي

بولندا ترفض دخول لافروف لأراضيها.. والخارجية الروسية ترد

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:45
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ندّدت روسيا، السبت، بقرار وارسو "الاستفزازي" بعدما رفضت بولندا السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "قرار بولندا استفزازي وغير مسبوق" مضيفة "لم تكتف وارسو بفقدان مصداقيتها بهذه الطريقة فحسب، بل تسببت أيضا في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة بأكملها".
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رفض بولندي

أعلنت بولندا التي تنظم الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع كانون الأول، رفضها دخول لافروف أراضيها الجمعة.
أوضح مصدر في رئاسة المنظمة لوكالة فرانس برس: "نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقا للوائح المعمول بها على أن لا "يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 شباط، بمن فيهم الوزير لافروف".
وردت الخارجية الروسية بقولها "نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة".
أضاف البيان الروسي: "هذه القرارات المدمرة من جانب البولنديين تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية" متّهمة المنظمة بالتحول إلى "أرض" تستخدم "لإجراء تدريبات ضد روسيا".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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