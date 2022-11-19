مئات المستوطنين يقتحمون مدينة الخليل

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هاجمت مجموعات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل، وقاموا برشق المحال التجارية والمواطنين الفلسطينيين بالحجارة، كما اعتدوا على منازل في أحياء عدة بالمدينة.واعتدى المستوطنون على محلات تجارية ومنازل في أحياء تل ارميدة، جابر، السلايمة، شارع الشهداء، وشارع الشلالة الأوسط بحماية كبيرة من الجيش الإسرائيلي.وفي خطوة هي الأولى من نوعها، قام المئات من المستوطنين بتنظيم مسيرة من شارع الشلالة الأوسط، باتجاه باب الزاوية.ولدى وصولهم إلى باب الزاوية هاجموا المحال التجارية والمواطنين بالحجارة، وحينما حاول مواطنون صد هجوم المستوطنين قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاه المواطنين.وعلى الجانب الآخر، قام الجيش الإسرائيلي باقتحام منزلين في حي جابر القريب من المسجد الإبراهيمي واعتقل مواطنين.وقالت مصادر طبية ومحلية، إن أحد المواطنين قد أصيب في عينه اليسرى، بعد رشقه بالحجارة من قبل المستوطنين.