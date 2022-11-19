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عربي-دولي
نداء تحذير للجميع... ماذا تُخبرنا الطيور عن طريقة تأثير المناخ علينا؟
Lebanon 24
19-11-2022
|
14:00
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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ رئيسة جمعية "أودبون" الوطنية للحفاظ على الطيور وموائلها إليزابيث غراي، كتبت في مقال لها بموقع "ذا هيل" الأميركي أن الطيور تخبرنا كثيرا عن طريقة تأثير المناخ علينا جميعا، وما تقوله لنا هو نداء تحذير للجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
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وقالت إن أعداد الطيور في انخفاض حاد خلال 50 سنة الماضية، وعندما تكون الطيور في مأزق فهذا يعني أن الناس في مأزق أيضا.
وأضافت أن الأميركيين الذين يعيشون استقطابا سياسيا حادا في كثير من القضايا الرئيسية لديهم الآن فرصة بالغة الأهمية لإيجاد إجماع حول واحدة من أكثر القضايا إلحاحا أمامهم اليوم، ألا وهي حماية كوكب الأرض من التهديدات المناخية المتزايدة.
وترى غراي أن الرابط بين الناس والطبيعة ليس مهما فقط للأماكن التي نسميها الوطن، وأن الأفعال المحلية يتردد صداها على مستوى العالم.
وحيث إن الطيور لا ترتبط بالحدود الجيوسياسية، أو الانقسامات الإقليمية والسياسية، فيجب أن يتم العمل الهادف لحمايتها على نطاق الكرة الأرضية. وتزداد الحاجة الملحة للتعبئة الهادفة للمناخ كل يوم. وبغض النظر عن سياساتنا الخاصة في كل دول العالم، فإننا جميعا نتحمل عبء تغير المناخ.
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