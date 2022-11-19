إتّفاق مهمّ ينتج عن مؤتمر المناخ "كوب 27"

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أكد مصدر أوروبي عن التوصل إلى اتفاق حول مسألة تعويض الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الفقيرة، وهي من النقاط الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات الصعبة في مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أنه "تم التوصل إلى اتفاق" حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، يوجه الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.وأعطى هذا الاعلان أملا جديدا باحتمال انقاذ مؤتمر "كوب 27"، بعد إعلان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أنه "يفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى نتيجة سيئة".