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عربي-دولي

إتّفاق مهمّ ينتج عن مؤتمر المناخ "كوب 27"

Lebanon 24
19-11-2022 | 10:43
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أكد مصدر أوروبي عن التوصل إلى اتفاق حول مسألة تعويض الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الفقيرة، وهي من النقاط الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات الصعبة في مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أنه "تم التوصل إلى اتفاق" حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، يوجه الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.
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وأعطى هذا الاعلان أملا جديدا باحتمال انقاذ مؤتمر "كوب 27"، بعد إعلان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أنه "يفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى نتيجة سيئة".
ومن المرتقب نشر مسودة وثيقة ختامية جديدة، ويجب على مفاوضي حوالى 200 دولة مجتمعين في شرم الشيخ بحث المقترح الآن بعدما عقدوا اجتماعات ومباحثات ثنائية في محاولة للتقدّم على صعيد النقاط الشائكة ومن بينها أيضا مصير الطاقة الأحفورية.
 
 
(سكاي نيوز)
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