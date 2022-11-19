"وزير الخارجية البريطاني: أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ونتضامن معه كما أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"، مضيفاً أنهم سلطوا الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن.وتحدث جيمس كليفرلي في مقابلة مع "العربية" عن التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد صحافيين ومعارضين إيرانيين في بريطانيا والحرب في أوكرانيا.وأضاف كليفرلي في تصريحاته، اليوم السبت، أن بريطانيا تجمعها علاقات قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

كما أضاف وزير الخارجية البريطاني في تصريحاته للعربية أن بلاده حريصة على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران في المنطقة.وقال إن بريطانيا تنسق مع أصدقائها في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة.وذكر وزير خارجية بريطانيا للعربية أنه هناك تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات، كما تعمل مع السعودية للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.وكان وزير الخارجية البريطاني قد تعهد في وقت سابق من اليوم السبت بالعمل مع الحلفاء "لمواجهة التهديد الإيراني"، متهما إياها بـ"إراقة الدماء" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرهاوقال كليفرلي في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين إن "الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا".وتابع وزير الخارجية البريطاني "بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر المنطقة (الشرق الأوسط) وفي مناطق بعيدة مثل كييف".