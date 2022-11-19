Advertisement

عربي-دولي

"وزير الخارجية البريطاني: أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"

Lebanon 24
19-11-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1012353-638044829095467829.jpeg
Doc-P-1012353-638044829095467829.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ونتضامن معه كما أقول للنظام الإيراني "اصغوا لشعبكم"، مضيفاً أنهم سلطوا الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن.
Advertisement

وتحدث جيمس كليفرلي في مقابلة مع "العربية" عن التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد صحافيين ومعارضين إيرانيين في بريطانيا والحرب في أوكرانيا.

وأضاف كليفرلي في تصريحاته، اليوم السبت، أن بريطانيا تجمعها علاقات قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي.
كما أضاف وزير الخارجية البريطاني في تصريحاته للعربية أن بلاده حريصة على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران في المنطقة.

وقال إن بريطانيا تنسق مع أصدقائها في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة.

وذكر وزير خارجية بريطانيا للعربية أنه هناك تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات، كما تعمل مع السعودية للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد تعهد في وقت سابق من اليوم السبت بالعمل مع الحلفاء "لمواجهة التهديد الإيراني"، متهما إياها بـ"إراقة الدماء" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.

وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها
وقال كليفرلي في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين إن "الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية البريطاني "بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر المنطقة (الشرق الأوسط) وفي مناطق بعيدة مثل كييف".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-11-20
02:30 | 2022-11-20
02:00 | 2022-11-20
01:30 | 2022-11-20
01:00 | 2022-11-20
00:30 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website