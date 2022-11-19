سوناك من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام

وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اليوم السبت، إلى كييف، في زيارة غير معلنة لكييف.



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وكان خلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربين البارزين الذين زاروا أوكرانيا وسط احتدام القتال مع روسيا، وقد كرر هذه الزيارة مرات عدة خلال الأشهر الماضية. والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسوناك الذي تعتبر بلاده من أشد الداعمين لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.وكان خلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربين البارزين الذين زاروا أوكرانيا وسط احتدام القتال مع روسيا، وقد كرر هذه الزيارة مرات عدة خلال الأشهر الماضية.