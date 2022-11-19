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عربي-دولي

سوناك من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام

Lebanon 24
19-11-2022 | 12:29
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وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اليوم السبت، إلى كييف، في زيارة غير معلنة لكييف.
والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسوناك الذي تعتبر بلاده من أشد الداعمين لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
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وكان خلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربين البارزين الذين زاروا أوكرانيا وسط احتدام القتال مع روسيا، وقد كرر هذه الزيارة مرات عدة خلال الأشهر الماضية.
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