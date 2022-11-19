هل يستعد بوتين لاعلان تعبئة ثانية لدعم قواته بأوكرانيا؟

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قال معهد دراسات الحرب الأميركي (ISW) إن روسيا تستعد لحشد قوات جديدة في تعبئة ثانية محتملة لدعم قوات الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.وفي التحديث اليومي يوم الجمعة، قال مركز الأبحاث الأميركي إن الكرملين يستعد لموجة تعبئة ثانية على الرغم من تصريح بوتين في 31 تشرين الأول بأن التعبئة الرسمية التي أعلن عنها الشهر السابق قد انتهت وفقا لموقع "نيوزويك الأميركي".وأشار التقرير إلى مناقشات على قنوات التواصل الاجتماعي الروسية تلغرام "Telegram" يوم الجمعة والتي أشارت إلى طلب استدعاء تلقاه أحد سكان في سانت بطرسبرغ الذي قيل إنه طلب منه الحضور للتعبئة في يناير.كما قالت المناقشات إن المدونين العسكريين القوميين المؤثرين قد كشفوا عن تقارير بأن التعبئة العامة ستبدأ في ديسمبر أو يناير.وأفادت وسيلة الإعلام الروسية المستقلة "Poligon" يوم الجمعة أن الهياكل والشركات الحكومية تواصل إعداد الموظفين للتعبئة من خلال إرسالهم إلى برامج تدريبية.وفي غضون ذلك، أفاد موقع "Pravo.ru" الروسي أن محكمة عسكرية في منطقة موسكو أكدت استمرار التعبئة. وتحدثت عن قضية جندي متهم بضرب قائده "خلال فترة التعبئة".وأشار تقرير المعهد إلى أن هذه التفاصيل أظهرت كيف أن التجنيد "لا يزال جاريًا إلى حد كبير".ومع ذلك، قال المعهد إن "جهود التعبئة السرية" وموجة تعبئة أخرى مقترنة بدورة التجنيد الحالية "من المحتمل أن تضيف ضغطًا كبيرًا على جهاز تجنيد الجيش الروسي المثقل بالفعل".وقالت إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "تدني جودة التدريب لكل من المجندين الذين تم حشدهم لأنهم يتلقون تدريبات غير كافية".