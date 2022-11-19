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عربي-دولي

انهيارات أرضية وفيضانات تودي بحياة 21 شخصاً في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
19-11-2022 | 15:30
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أودت انهيارات أرضية وفيضانات نتاج أمطار غزيرة بحياة 21 شخصاً على الأقلّ، خلال اليومين الماضيين، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر إدارية وأمنية السبت.

وسقط غالبية الضحايا (13 على الأقلّ)، الجمعة، في منجم غير نظامي لاستخراج الذهب في بلدة روبايا بمقاطعة ماسيسي، وقال جان بول بارينديكيي المسؤول في جمعية لعمّال المناجم غير النظاميين إنّ "الضحايا حفّارون كانوا في آبار، وأشخاص كانوا في محيطها"، مؤكداً وجود "آخرين لا يزالوا مدفونين تحت الأرض والبحث عنهم مستمرّ".
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