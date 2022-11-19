أكراد سوريا يحذرون من "هجوم تركي".. هل من حرب تلوح بالأفق؟

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دعت السلطة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا سكان المنطقة، السبت، إلى الاتحاد في مواجهة أي هجوم محتمل من جانب تركيا، محذرة من أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى حرب طويلة الأمد.وجاء بيان "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بعد أسبوع من انفجار 13 تشرين الثاني، الذي استهدف شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول - وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم - وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. كما أصيب أكثر من 80 شخصا في الهجوم.وألقت السلطات التركية باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. ونفت الجماعات الكردية المسلحة أي دور لها في الهجوم.وقالت الإدارة الكردية، في الوقت الذي نفت فيه جميع مؤسساتها أي صلة لها بهذه الجريمة، إن "النظام التركي يصر على افتراءاته وأكاذيبه"، مضيفة أن التهديدات تأتي قبل انتخابات العام المقبل في تركيا.وشنت أنقرة 3 عمليات عسكرية كبرى عبر الحدود في سوريا منذ العام 2016، وتسيطر بالفعل على بعض الأراضي في الشمال.