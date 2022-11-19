Advertisement

عربي-دولي

أكراد سوريا يحذرون من "هجوم تركي".. هل من حرب تلوح بالأفق؟

Lebanon 24
19-11-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1012387-638044918819209914.jpg
Doc-P-1012387-638044918819209914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت السلطة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا سكان المنطقة، السبت، إلى الاتحاد في مواجهة أي هجوم محتمل من جانب تركيا، محذرة من أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى حرب طويلة الأمد.

وجاء بيان "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بعد أسبوع من انفجار 13 تشرين الثاني، الذي استهدف شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول - وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم - وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. كما أصيب أكثر من 80 شخصا في الهجوم.
Advertisement

وألقت السلطات التركية باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك الجماعات الكردية السورية التابعة له. ونفت الجماعات الكردية المسلحة أي دور لها في الهجوم.

وقالت الإدارة الكردية، في الوقت الذي نفت فيه جميع مؤسساتها أي صلة لها بهذه الجريمة، إن "النظام التركي يصر على افتراءاته وأكاذيبه"، مضيفة أن التهديدات تأتي قبل انتخابات العام المقبل في تركيا.

وشنت أنقرة 3 عمليات عسكرية كبرى عبر الحدود في سوريا منذ العام 2016، وتسيطر بالفعل على بعض الأراضي في الشمال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-11-20
02:30 | 2022-11-20
02:00 | 2022-11-20
01:30 | 2022-11-20
01:00 | 2022-11-20
00:30 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website