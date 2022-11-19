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عربي-دولي

بيان سعودي تايلاندي: توافق على رفض التدخلات بشؤون الدول وحل الأزمات سلمياً

Lebanon 24
19-11-2022 | 16:59
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أكد بيان سعودي تايلاندي، السبت، التوافق على رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول وحل الأزمات سلميا.

وألح البيان السعودي التايلاندي في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، على زيادة التعاون الدفاعي والأمني، وتعزيز الأمن السيبراني المشترك ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب.
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وأشار البيان إلى التوافق على تعزيز التعاون في الشؤون القنصلية بين البلدين، كما أعلنت تايلاند من خلاله ترحيبها ودعمها لمبادرتي السعودية "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء".

وأعلنت تايلاند أيضا عن تأييدها لاستضافة السعودية معرض إكسبو 2030.
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