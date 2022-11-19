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عربي-دولي

بعدما تم حظر حسابه في كانون الثاني 2021.. ماسك يعلنها: ترامب يعود إلى "تويتر" (صور)

Lebanon 24
19-11-2022 | 23:00
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أعلن إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر أمس السبت أنّه قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد حظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني 2021.

 

وكان ماسك نشر استطلاعا لمعرفة رأي مستخدمي "تويتر" في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

 

وكتب ماسك على حسابه الخاص في "تويتر": "الناس تحدثوا. ترامب سيعود" بعد النتيجة الإيجابية للاستطلاع.

The people have spoken.

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Trump will be reinstated.

Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

 
 

وعلى الفور عاد حساب ترامب على "تويتر" إلى الظهور مساء السبت.

 

 
 
 

وكانت إدارة "تويتر"، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 كانون الثاني 2021.

 

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك إن حظر ترامب كان خطأ و"قرارا غبيا من الناحية الأخلاقية".

(وكالات)

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