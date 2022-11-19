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عربي-دولي

تركيا تشن غارات جوية على شمال سوريا.. وتعلّق: حان وقت الحساب! (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2022 | 23:30
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قامت وزارة الدفاع التركية بالتعليق على الغارات الجوية التي شنتها أنقرة على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، ليل السبت.

 

ونشرت الوزارة على حسابها في "تويتر"، صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده، وأرفقت الصورة بعبارة: "حان وقت الحساب"، في إعلان يأتي بعيد شن سلاح الجو التركي أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا.

 

وكتبت الوزارة في تغريدتها: "حان وقت الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة"، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول قبل أسبوع وأوقعت 6 قتلى، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

 

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ثم نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو للضربات، معلقة: "يتم تدمير أوكار الإرهاب بضربات دقيقة".

 

ولم تنشر الوزارة أي تفاصيل عن الغارة التي بدا أنها نفذت ليلا، لكن التغريدات تأتي بعيد إعلان قوات سوريا الديمقراطية أن سلاح الجو التركي أغار على عدد من مواقعها في مدينة كوباني في شمال سوريا.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الغارات التركية على مواقع عدة في شمال سوريا وشمالها الشرقي ليل السبت ـ الأحد، عن مقتل 12 شخصا على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها المقاتلون الأكراد، و6 إلى القوات الحكومية السورية.

 

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من نفي قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل القوات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، أي علاقة لها بالتفجير الذب وقع في إسطنبول في 13 تشرين الثاني وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81.

(سكاي نيوز)

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