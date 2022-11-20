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عربي-دولي

الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. حصيلة "ثقيلة" للخسائر في صفوف الطرفين

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:30
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أعلنت أوكرانيا أمس السبت انها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.

 

وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.

 

وزودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

 

وكانت أوكرانيا قد قالت يوم الأربعاء إن حوالي 50 جنديا روسيا سقطوا بين قتيل وجريح في اليوم السابق في قصف على قرية دينيجنيكوف التي تبعد 70 كيلومترا خلف الخطوط الأمامية في منطقة لوغانسك بشرق البلاد.

 

من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في دونيتسك، مشيرة إلى تدمير دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات.

(سكاي نيوز)

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