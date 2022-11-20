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"ضربة هائلة".. القوات الأوكرانية تقصف محيط محطة زابوروجيه النووية

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:00
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أعلن مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"، رينات كارشا، في وقت متأخر من أمس السبت، عن قيام القوات الأوكرانية بقصف محيط محطة زابوروجيه النووية، بحوالي 12 ضربة، واصفا العملية بـ"الضربة الهائلة".

 

وأكد كارشا، أن محيط المحطة النووية لم يتعرض للقصف منذ نهاية أيلول الماضي.

 

وقال كارشا في بث مباشر على قناة "روسيا 24"، إنه "في الفترة من الساعة 17.15 إلى 17.41، تم تنفيذ 12 ضربة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. نحن نتحدث عن محيط المحطة نفسها، وليس عن المنطقة الصناعية".

 

ووصف كارشا الحدث بـ"الضربة الهائلة"، لكنه أشار إلى أن موظفي المحطة لم يصابوا، وقال: "كل شيء سار دون وقوع إصابات، وانتهى فقط بالأضرار والدمار".

 

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن "مزاعم لا أساس لها" للسيطرة على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما جاء في بيان الوكالة.

 

وجاء في بيان الوكالة: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين وغيرهم من محطة زابوروجيه على الفور، حتى تستعيد السلطات الأوكرانية سيطرتها على المحطة".

 

وتتحدث الوثيقة عن "قلق بالغ من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية بعد قصف مدفعي على المناطق المحيطة"، في الوقت نفسه لم تحدد الوثيقة من يقوم بهذه الهجمات.

 

وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعا روسيا إلى مغادرة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(سبوتنيك)

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