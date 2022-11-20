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عربي-دولي

بعدما أعاد ماسك حسابه على تويتر.. متابعو ترامب يقفزون خلال دقائق!

Lebanon 24
20-11-2022 | 04:30
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انطلق العداد ثانية أمام تنامي أعداد متابعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تويتر.

 

فخلال دقائق معدودة، ارتفع ولا يزال عدد متابعي الرجل على المنصة الشهيرة بشكل قياسي، بعدما حُظر لنحو سنتين، إثر اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في كانون الثاني 2021.

 

إذ أظهرت مراقبة سريعة للحساب الذي أعاد مالك المنصة الجديد إيلون ماسك إحياءه قبل ساعات، ارتفاعه من بضعة آلاف إلى 734 ألفا حتى كتابة هذا الخبر.

 

كما بينت أيضاً ارتفاعاً في عدد الذين يتابعهم الحساب، من "صفر" إلى 49.

 

فيما تمت إعادة مشاركة تغريدات قديمة له.

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دعوات للمقاطعة

في حين تصاعدت الدعوات إلى مقاطعة الحساب من قبل عدد من الناشطين بقوة، لاسيما من مؤيدي الحزب الديمقراطي عامة، فضلا عن عدد من الصحافيين والإعلاميين.

 

وكان ماسك أعلن ليل السبت الأحد، أنه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق على الشبكة الاجتماعية الشهيرة، كاتباً في تغريدة "الناس تحدّثوا. ترمب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه مساء الجمعة من أجل اتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب ترمب.

 

فقد أيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة الرئيس السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة إلى المنصّة، إذ صوت 51.8% لصالح عودته، مقابل رفض 48.2%، بعد أن شارك في الاستفتاء نحو 15 مليون مغرد تويتري!

 

إلا أن تلك العودة لم تخل من انتقادات، لاسيما أن ماسك نفسه كان أعلن سابقاً أن العديد من "البوت" يشاركون عامة في الاستفتاءات، ما يفقد نتيجة أي استطلاع على المنصة للمصداقية!

(العربية)

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