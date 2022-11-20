هل سيؤدي بيع المسيّرات الإيرانية لموسكو إلى زيادة عزلة طهران؟

وصل التعاون بين إيران وروسيا إلى مستوى جديد مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "ظهرت مجالات تعاون جديدة عندما تم استبعاد كلا البلدين من النظام الدولي، وبلغت ذروتها مع بيع مسيّرات إيرانية لروسيا. يبدو أن هذه المبيعات لديها القدرة على تغيير العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وربما تحدد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".

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وتابع الموقع، "قبل غزو روسيا لأوكرانيا في شباط، كانت العلاقات بين روسيا وإيران تركز على الحرب السورية والتكنولوجيا النووية ومبيعات الأسلحة. تحالفت موسكو مع طهران لمنع الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. كما قدمت دعمًا تقنيًا ودبلوماسيًا لأنشطة إيران النووية وعملت عمومًا نيابة عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وباعت روسيا أيضًا أسلحة لإيران، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي S-300. ومع ذلك، فقد جلبت حرب أوكرانيا بعدًا جديدًا للعلاقات. على الرغم من أن إيران ادعت الحياد منذ بداية الحرب، إلا أنها أعربت بشكل غير مباشر، ولكن دون تردد، عن دعمها لروسيا".

وأضاف الموقع، " ومع ذلك، فإن الدعم اللفظي وحده لم يكن كافيا. جعلت موارد روسيا المستنفدة في أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على مساعدة إيران، بما في ذلك في قطاعات الطاقة والاستثمار والطيران والقطاعات العسكرية. في النهاية، أدى ذلك إلى قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة. في آب، تصدرت الأنباء عن احتمال شراء موسكو "مئات" من المسيّرات الايرانية الصنع عناوين الصحف. في أيلول، أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع. وفي الأسابيع الأخيرة، تضاعفت المزاعم الأوكرانية باستخدام مسيّرات من طراز "كاميكازي" الإيرانية في الميدان مع تعرض المدن للقصف. علاوة على ذلك، وفقًا للبيت الأبيض، يتمركز جنود إيرانيون في القرم لتدريب الجنود الروس على استخدام المسيّرات".

وبحسب الموقع، "وفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن المسيّرات المصدرة إلى روسيا من إيران هي من طراز مهاجر 6 وشاهد. في حين لم يتم تقديم تفاصيل حول أي سلسلة من طائرات شاهد تم بيعها، يُزعم أن روسيا بدأت في استخدام شاهيد -129 وشاهد -191، ولكن أيضًا شاهد -131 وشاهد -136. وتواصلت هذه المزاعم مع بدء استهداف مدن في أوكرانيا بالذخائر المتسكعة وضربت القوات الأوكرانية عدة مسيّرات إيرانية. وتتمتع هذه المسيّرات بقدرات مختلفة، بما في ذلك عمليات الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع، وفي الوقت نفسه الضربات ومهام الحرب الإلكترونية".

وأضاف الموقع، "في وقت ترتفع فيه المعنويات الأوكرانية، تهدف الهجمات إلى تدمير الثقة وإعاقة تقدم أوكرانيا. حتى الآن، كان دفاع أوكرانيا ناجحًا للغاية، ومن المقبول على نطاق واسع من قبل الخبراء وصناع القرار أن استخدامها للمسيّرات، وخاصة تلك الخاصة بطائرة TB2، قد لعب دورًا مهمًا. لكن المسيّرات التركية أثبتت بالفعل فعاليتها، في حين لم يتم استخدام المسيّرات الإيرانية على نطاق واسع من قبل الجهات الحكومية، مما يعني أن قدراتها غير معروفة إلى حد كبير. نتيجة لذلك، من غير المؤكد ما إن كانت المسيّرات الإيرانية ستمنح روسيا نفس الميزة التي منحتها TB2 لأوكرانيا".

وبحسب الموقع، "كانت العلاقات بين طهران وكييف مشحونة مؤخرًا. في عام 2020، أدى إسقاط طائرة ركاب أوكرانية إلى مقتل 176 راكبًا، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالعلاقات الإيرانية الأوكرانية. حاولت السلطات الإيرانية في البداية التستر على الحادث، قبل أن تقول إن الحرس الثوري أسقطها بالخطأ. وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون كبار آخرون باللوم على إيران ما أدى إلى تدهور العلاقات. كان دعم إيران لروسيا القشة التي قصمت ظهر البعير في تدهور العلاقات الإيرانية الأوكرانية. ويُزعم أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نصح زيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب إمدادها بالأسلحة إلى روسيا. وفي وقت تتعثر فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، يبدو أن هذه التطورات تزيد من عزلة إيران العالمية. وتجادل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بأن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يحكم الاتفاق النووي لعام 2015 ببيع مسيّرات لروسيا. نفت إيران الاتهامات، وزعمت طهران أنها لم تزود روسيا بطائرات مسيّرة لحرب أوكرانيا، وأن الطائرات المسيّرة تم تسليمها قبل بدء الصراع. ويقول المسؤولون الروس إن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب هي طائراتهم الخاصة، وأن المسيّرات الإيرانية لم يتم استخدامها".

وتابع الموقع، "تزامنت الحملة الدولية على بيع إيران للمسيّرات مع احتجاجات هزت البلاد عقب مقتل مهسا أميني من قبل ما يسمى بشرطة الآداب. مع تصاعد حدة التظاهرات، بدأت الدول الغربية في تشديد خطابها تجاه إيران. بينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على إيران، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية خفض العلاقات الثنائية معها. ربما شعرت طهران بأنها مضطرة إلى دعم موسكو في أوكرانيا بسبب علاقتها غير المتكافئة مع روسيا في العديد من المجالات، وخاصة في سوريا. ومع ذلك، فإن تكلفة هذا الاختيار أصبحت أكثر وضوحًا مع تزايد عزلة إيران عالميًا".

وختم الموقع، "على الرغم من أن التعاون بين إيران وروسيا سبق الاحتجاجات، إلا أن إيران في وضع صعب بسبب الضغط المزدوج من الخارج. وستكون إدارة التوترات المتصاعدة داخل وخارج البلاد مهمة صعبة لإدارة طهران".