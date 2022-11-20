Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى البحرية البريطانية تشارك في مناورات بالمحيط الهادئ

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1012504-638045427697909612.png
Doc-P-1012504-638045427697909612.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

للمرة الأولى شاركت سفينة دورية بريطانية في مناورات عسكرية اعتيادية لسلاحي البحرية الياباني والأميركي في المحيط الهادئ، وفق ما ذكرت السلطات البريطانية أمس السبت.

 

وانضمت السفينة "إتش إم إس سبي" إلى المناورات التي استمرت عشرة أيام وركزت على الاستجابة المشتركة لهجمات مسلحة "بهدف اختبار جهوزية الدول المشاركة"، حسبما جاء في بيان للبحرية الملكية البريطانية.

 

وشارك في المناورات المعروفة باسم "كين سورد" 36 ألف عسكري و30 سفينة و370 طائرة، تنتمي بشكل رئيسي إلى اليابان والولايات المتحدة، غير أن أستراليا وكندا والمملكة المتحدة انضمت أيضا للتدريبات.

 

وقالت اللفتنانت كوماندر بريدجت ماكني، الضابطة التنفيذية المسؤولة عن السفينة إنه "بالنسبة لطاقم إتش إم إس سبي، أتاحت فرصة المشاركة في مناورات (كين سورد 23) فرصا لا تحصى لتعزيز تطوير قدراتنا على العمل سويا ومواصلة علاقة عملنا الرائعة مع سلاح البحرية في قوات الدفاع الذاتي اليابانية والعديد من الحلفاء والشركاء الآخرين، المشاركين في التمارين".

 

وأجريت مناورات "كين سورد" للمرة الأولى في 1985 وتمارين العام الحالي هي الـ16.

 

والسفينة "سبي" إحدى سفينتي دورية تابعتين لسلاح البحرية البريطاني نشرتا في مهمة طويلة الأمد في منطقة الهند-آسيا-المحيط الهادئ، في إطار تزايد تركيز المملكة المتحدة على المنطقة.

(سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:41 | 2022-11-20
09:30 | 2022-11-20
09:00 | 2022-11-20
08:30 | 2022-11-20
08:00 | 2022-11-20
07:34 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website