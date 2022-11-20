الأمم المتحدة: مقتل 829 شخصا جراء النزاع القبلي في السودان

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 829 شخصا وإصابة 973 آخرين، ونزوح أكثر من 265 ألفا جراء النزاع القبلي في السودان منذ بداية العام الحالي، وحتى تشرين الاول الماضي.



وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان أن "عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا في أكتوبر الماضي من أجزاء من غرب كردفان والنيل الأزرق في أعقاب موجة من الاشتباكات القبلية".

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