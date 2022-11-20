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عربي-دولي

إيران: لا نريد الحرب مع أذربيجان

Lebanon 24
20-11-2022 | 09:00
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علق المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في الشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي، على الشائعات حول نية إيران مهاجمة أراضي جمهورية أذربيجان أو السيطرة على هذا البلد.
وفي هذا الصدد، قال ولايتي: "يجب الإعلان بصوت عال أن كل أذري إيراني وكل إيراني أذري. حتى لو كان ذلك الأذري والإيراني خارج إيران ويحمل جواز سفر آخر".
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وفي مقال لوكالة "تسنيم"، أكد أن "الشعب الإيراني من جميع القوميات والأعراق هو واحد ويعتبرون أنفسهم إيرانيين، ثانيا، لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة، بل على العكس من ذلك، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة".

وأضاف، "أؤكد بفخر أنني، مثل باقي الإيرانيين أعتبر نفسي أذريا، أنا من سكان جبال البرز، لكن كل مكان في إيران هو بيتي، وأنا كباقي الإيرانيين، أعتبر كل ركن من أركان إيران المليئة بالمفاخر قطعة من قلبي وأفديها بروحي".
المصدر: روسيا اليوم
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