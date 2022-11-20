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عربي-دولي

شي جي بينغ لبايدن: تايوان خط أحمر فلا تقتربوا منها!

Lebanon 24
20-11-2022 | 11:00
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أكد الرئيس الصيني، شي جي بينغ، لنظيره الأميركي جو بايدن، أن تايوان خط أحمر في العلاقات بين بكين وواشنطن.

 ووفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية، أوضح شي على هامش قمة G20 لبايدن، أن تايوان تعتبر جوهر الإطار السياسي للمصالح الصينة، والخط الأحمر الرئيسي الذي لا ينبغي لأحد تجاوزه.
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وشدد على أن الامتثال لقواعد العلاقات الدولية، والبيانات الصينية الأمريكية الثلاث المشتركة، تبقى أهم مورد لضمان استقرار العلاقات بين البلدين.

وفي شهر أغسطس ارتفعت حدة التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن، على ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأدانت الصين هذه الزيارة، واعتبرتها دعما للانفصالية التايوانية، وردا على ذلك أجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق، حيث تعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعاتها وتصر على احترام مبدأ "الصين الواحدة" في جميع أنحاء العالم.

ومن جهتها تتقيد واشنطن بهذا المبدأ، لكنها تزود تايوان بالسلاح بشكل منتظم.

من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزيارات الأمريكية للجزير بـ "الاستفزازيه"، وأكد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

 
المصدر: روسيا اليوم
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