"حادث مروع" في مصر.. 12 قتيلا بطريق الزعفرانة البحر الأحمر

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لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين، الأحد، في حادث تصادم حافلة نقل عام بسيارة نقل "مقطورة" بطريق الزعفرانة البحر الأحمر.وأكد مصدر أمني أن الحادث وقع شمالي مدينة رأس غارب بـ40 كيلو، فيما تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وأشار إلى أن الحافلة قادمة من القاهرة وكانت متوجهة إلى مدينة الغردقة، وأن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين.ويعد هذا ثاني حادث سير يودي بعدد كبير من الضحايا في أقل من 10 أيام في مصر.ففي الثاني من تشرين الثاني الحالي، قتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، حسبما أعلنت النيابة العامة.واتهمت النيابة العامة السائق بالتسبب بالحادث مؤكدة أنه كان "يتحدث في هاتفه المحمول" خلال القيادة.وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.