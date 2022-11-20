قتلى وجرحى إطلاق نار بملهى ليلي في أميركا

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أعلنت الشرطة في مدينة كولورادو سبرينغس، الأحد، مقتل 5 وإصابة 18 في إطلاق نار في ملهى ليلي بالمدينة الواقعة في ولاية كولورادو الأميركية.وقالت الليفتنانت باميلا كاسترو من شرطة كولورادو سبرينغس، لوسائل الإعلام، إن الشرطة تلقت البلاغ الأولي عبر الهاتف قبل منتصف ليل الأحد مباشرة بشأن إطلاق النار في الملهى المعروف باسم "كلوبكيو".وذكرت الشرطة أن الهجوم جرى تنفيذه بواسطة "سلاح ناري لا نعرف نوعه حتى الآن".وأبرزت أن الشارع الذي كان مسرحا للحادث سيظل مغلقا، مطالبة من المواطنين بتجنب المنطقة.وجرى نقل الضحايا إلى عدة مستشفيات في المنطقة، فيما يساعد مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيقات التي تجريها الشرطة.