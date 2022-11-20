"هاوار": قتلى ومصابون من الجيش السوري بغارة تركية في تل أبيض

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شن الطيران الحربي التركي غارات على عدد من المواقع في الشمال السوري، أدت إلى مقتل أفراد في القوات الحكومية السورية، حسب وسائل إعلام تعمل في مناطق سيطرة القوات الكردية.وكالة أنباء "هاوار" الكردية قالت إن "طائرات حربية تركية قصفت عدة مناطق في مركز مدينة عين العرب وريفها.وأضافت الوكالة أن "طائرة حربية تركية "استهدفت نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف زركان الشمالي في مقاطعة الحسكة ونقطة أخرى في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، مما أسفر عن فقدان عناصر لحياتهم وإصابة آخرين".وكانت الوكالة نقلت عن مصادر عسكرية أن اثنين من القوات الحكومية السورية، "أصيبا في قصف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي" على نقطة لهم في الريف الغربي لمدينة تل أبيض.وأوضحت أن "القصف استهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية قزعلي في الريف الغربي للمدينة". كذلك طال القصف حسب الوكالة، عددا من القرى في ريف الحسكة، شمال شرق البلاد.وبحسب قناة "السورية" قالت إن "عدوانا تركيا بالطيران الحربي استهدف صوامع ظهر العرب على طريق الدرباسية - رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي"، والذي تتخذ منها "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) مقرا لها"وأضافت القناة أن "الطيران الحربي التابع للاحتلال التركي يستهدف موقعا لميليشيا قسد في صوامع خفية السالم غرب بلدة عين عيسى شمال الرقة"، ويستهدف "محيط عين العرب وتل رفعت وعين دقنة بريف حلب"، وأشارت القناة إلى أن الطيران التركي "يستهدف مقرات "قسد" في جبل كراتشوك في ريف مدينة المالكية".