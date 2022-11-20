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عربي-دولي

"كيودو": استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

Lebanon 24
20-11-2022 | 11:30
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قالت وكالة "كيودو"، إن وزير الشؤون الإدارية والاتصالات الياباني مينورو تيرادا قدم استقالته إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية، أن سبب الاستقالة يعود إلى فضائح متعددة تورط فيها الوزير. وهكذا أصبح تيرادا ثالث وزير ياباني، يخسر حقيبته الوزارية خلال الثلاثين يوما الماضية.
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وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية أن مجموعة من أنصار تيرادا دفعوا نفقات له تتعلق بحملة الانتخابات البرلمانية لعام 2021 بقيمة مليون ين (حوالي 7000 دولار)، هذا رغم أن تيرادا أشار في تقرير رسمي إلى أنه دفع هذه النفقات من أمواله الخاصة. وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكا للتشريعات الانتخابية في اليابان. بالإضافة لذلك قام تيرادا على مدى ثلاث سنوات متتالية، بتسجيل شخص متوفي على أنه كبير المحاسبين في وثائقه المالية.

وفي 24 تشرين الاول، اضطر وزير إعادة الإعمار الاقتصادي الياباني دايسيرو ياماغيفا، إلى الاستقالة بعد الكشف عن علاقاته بـ"كنيسة التوحيد" المتهمة في اليابان بممارسة عمليات نصب واحتيال وكذلك الابتزاز.

وفي 11 تشرين الثاني، استقال وزير العدل الياباني ياسوهيرو هاناشي، بسبب الفضيحة التي اندلعت بعد تصريحه بشكل علني بأن منصبه الحالي ينحصر إلى حد كبير في مجرد الموافقة على أحكام الإعدام.
المصدر: روسيا اليوم
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