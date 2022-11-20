على هامش افتتاح كأس العالم.. السيسي يلتقي أردوغان

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ذكرت وكالة رويترز للأنباء، الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول المقبل.