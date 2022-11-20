أنقرة تقصف مجددا شمال سوريا.. وإصابة 3 من الأمن التركي

جددت أنقرة اليوم قصف شمال سوريا، فقد استهدف قصف تركي جديد مناطق في ريف حلب السورية، مساء الأحد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء هاوار الكردية.



وقالت الوكالة إن تركيا جددت قصفها على مقاطعة الشهباء وناحية شرا في مقاطعة عفرين.

إلى ذلك، أصيب 3 أفراد من قوات الأمن التركية (جندي واثنين من الشرطة) جراء هجوم صاروخي على إقليم كيليس التركي المتاخم للحدود مع سوريا.وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الصاروخ أصاب منطقة قرب بوابة حدودية، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.جاء هذه التطورات، بعدما توعدت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها المسلحون الأكراد، في وقت سابق بالرد على الضربات الجوية التي شنتها أنقرة على مواقعها اليوم الأحد.وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت بوقت سابق اليوم أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفا، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة ستة أشخاص.وذكرت في بيان أن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.كما أوضحت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا.وأضافت أنه جرى تدمير 89 هدفا، بينها ملاجئ وأنفاق ومستودعات ذخيرة، فضلا عن أن "من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين من تم تحييدهم".