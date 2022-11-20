انقلاب قارب مهاجرين قبالة فلوريدا يودي بحياة شخص واحد

قال خفر السواحل الأميركي، الأحد، إنه انتشل جثة شخص بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل جزيرة ليتل تورش كي بولاية فلوريدا الأميركية.



وأضاف أنه أنقذ تسعة أشخاص ويواصل البحث عن خمسة آخرين.

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