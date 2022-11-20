ضحايا في هجمات عنيفة على مدنيين وجنود شمال شرق نيجيريا

Advertisement

تسبّبت هجمات عنيفة نُسبت لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية ومدينة في شمال شرق نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، في سقوط عدد غير محدّد من الضحايا في صفوف المدنيين والجنود، حسبما أعلنت مصادر أمنية وسكان، الأحد.واقتحم مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا (إيسواب)، وصلوا على متن عدّة شاحنات مزوّدة برشاشات، بلدة مالام فاتوري الواقعة في مقاطعة أبادام، مساء الجمعة وصباح السبت، حيث هاجموا قاعدة عسكرية وسكاناً بالأسلحة الثقيلة والمتفجّرات، وفق المصادر، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة لم ينته تقييمها.