Advertisement

عربي-دولي

ضحايا في هجمات عنيفة على مدنيين وجنود شمال شرق نيجيريا

Lebanon 24
20-11-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1012617-638045672685584076.jpg
Doc-P-1012617-638045672685584076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبّبت هجمات عنيفة نُسبت لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية ومدينة في شمال شرق نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، في سقوط عدد غير محدّد من الضحايا في صفوف المدنيين والجنود، حسبما أعلنت مصادر أمنية وسكان، الأحد.
Advertisement

واقتحم مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا (إيسواب)، وصلوا على متن عدّة شاحنات مزوّدة برشاشات، بلدة مالام فاتوري الواقعة في مقاطعة أبادام، مساء الجمعة وصباح السبت، حيث هاجموا قاعدة عسكرية وسكاناً بالأسلحة الثقيلة والمتفجّرات، وفق المصادر، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة لم ينته تقييمها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2022-11-20
17:57 | 2022-11-20
17:30 | 2022-11-20
17:00 | 2022-11-20
16:59 | 2022-11-20
16:30 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website