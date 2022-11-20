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رئيس الأركان الإسرائيلي يصل أميركا في زيارة تستمر 5 أيام

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:30
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وصل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الأحد، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر 5 أيام، يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" والجيش الأميركي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر، إن رئيس الأركان سيلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي، ويعقد ندوة عسكرية مع قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا.
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