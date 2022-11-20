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عربي-دولي

بعد قصف محطة زابوريجيا النووية.. تحذير من "اللعب بالنار"

Lebanon 24
20-11-2022 | 15:00
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تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف، الأحد، مما أثار إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي قالت إن مثل هذه الهجمات "تهدد بكارثة نووية كبرى"، محذرة أطراف الصراع من أنهم "يلعبون بالنار".
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وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "أكثر من 10 انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مساء السبت والأحد. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "الأخبار الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مزعجة جدا".

وأضاف: "حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أيا كان من يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف على الفور. كما قلت مرات كثيرة قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!".

ونقلا عن معلومات من إدارة المحطة، قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك، إن "أضرارا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع، لكن أيا منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن".
وأثار القصف المتكرر للمحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في فبراير الماضي، مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم، وهو كارثة تشرنوبيل عام 1986.

وكانت زابوريجيا توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الحرب في 24 فبراير، واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات.

وتم إغلاق مفاعلات المحطة، لكن هناك خطرا من ارتفاع درجة حرارة الوقود النووي إذا تم قطع الكهرباء التي تشغل أنظمة التبريد. وأدى القصف إلى قطع خطوط الكهرباء بشكل متكرر.
 
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