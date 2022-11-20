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عربي-دولي

رئيس غينيا الاستوائية يسعى إلى تمديد حكمه

Lebanon 24
20-11-2022 | 17:30
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أجرت غينيا الاستوائية، اليوم، انتخابات عامة، يسعى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما (80 عاماً)، أطول الرؤساء حكما في العالم، إلى تمديد حكمه الذي دام 43 عاماً للبلاد المنتجة للنفط.
كما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 100 عضو في مجلس النواب، و55 من أصل 70 عضواً في مجلس الشيوخ، وأيضا رؤساء المجالس المحلية.
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