زيلينسكي: 400 ضربة روسية على شرق أوكرانيا في 24 ساعة

Advertisement

قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، وإن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة أمس الأحد.وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.وقال زيلينسكي: "أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعا للغاية".وأضاف: "في منطقة لوغانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية يوم الأحد".وتابع: "القوات في الجنوب تدمّر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين"، لكنه لم يذكر تفاصيل.