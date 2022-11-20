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عربي-دولي

سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة: نجحنا في التغلّب على العقبات والتحديات لاستضافة المونديال

Lebanon 24
20-11-2022 | 18:32
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قالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفيرة الدكتورة هند المفتاح أمس الأحد إن "دولة قطر نجحت في التغلب على العقبات والتحديات والهجوم من كل حدب وصوب بعد اختيارها لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم (مونديال 2022)".
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جاء ذلك في احتفال نظمته المفوضية القطرية لاستضافة سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف بمناسبة فعاليات افتتاح المونديال، مؤكدة أن "الدوحة قد تمكنت من التغلب على العقبات رغم ما قيل عنها بأنها دولة صغيرة للغاية تقع في الصحراء".
وأكدت السفيرة القطرية أن "التغلب على كل العقبات هو جمال كأس العالم، فهو يوحد الناس ويجمعهم من خلفيات مختلفة معا للاستمتاع بالرياضة الأكثر شعبية في العالم من خلال حدث رائع يجسد سحر كرة القدم وجمالها ويستعرض للعالم ثقافتنا وكرم ضيافتنا الحقيقية والإرث الدائم المتبقي من التطور والازدهار والشمولية".
وأضافت أن "دولة قطر تعتمد على الإمكانات الكبيرة لهذا الحدث الذي لا يمكن تفويته في تعزيز القيم والمبادئ مثل المساواة والتسامح والتعاون والتضامن وأنه سيكون فرصة عظيمة لتعزيز التفاهم والاحترام الأفضل للتقاليد والثقافات المتنوعة".
وبيّنت أن هذا هو الجوهر الحقيقي وراء تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة مثل كأس العالم لكرة القدم في أجزاء مختلفة من العالم.
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