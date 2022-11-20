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عربي-دولي

شعر به سكان القاهرة.. زلزال قوي يهز كريت باليونان

Lebanon 24
20-11-2022 | 23:30
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وقع زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
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وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا إلى 5.4 درجة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

يشار إلى أن الساحل الشمالي من البحر المتوسط، غالبا من يتعرض لهزات أرضية، كما أن الهزات الأرضية الخفيفة تقع في حوض المتوسط بشكل شبه يومي.

وخلال العامين السابقين شهدت تركيا واليونان سلسلة من الهزات الأرضية القوية، وفي العقد الأخير شهدت إيطاليا زلزالا مدمرا.
 
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