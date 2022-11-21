بظل التوترات الإقليمية.. كامالا هاريس تلتقي رئيس الفلبين

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تلتقي نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، الاثنين، في مانيلا خلال زيارة للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا هدفها تعزيز العلاقات بين الحليفين.وهاريس أرفع مسؤولة أميركية تزور مانيلا منذ انتخاب ماركوس الابن في يونيو.وتأتي الزيارة في إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتسع فيها نفوذ الصين.وتوترت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة منذ سنوات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القريب من بكين.وتسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.يشتمل هذا التحالف على معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود الى العام 2014 ويُعرف اختصارا بـ EDCA ويتيح للجيش الأميركي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في قواعد فلبينية متعددة.