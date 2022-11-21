23
o
بيروت
28
o
طرابلس
-2
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-2
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بظل التوترات الإقليمية.. كامالا هاريس تلتقي رئيس الفلبين
Lebanon 24
21-11-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلتقي نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، الاثنين، في مانيلا خلال زيارة للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا هدفها تعزيز العلاقات بين الحليفين.
وهاريس أرفع مسؤولة أميركية تزور مانيلا منذ انتخاب ماركوس الابن في يونيو.
Advertisement
وتأتي الزيارة في إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتسع فيها نفوذ الصين.
وتوترت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة منذ سنوات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القريب من بكين.
وتسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
يشتمل هذا التحالف على معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود الى العام 2014 ويُعرف اختصارا بـ EDCA ويتيح للجيش الأميركي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في قواعد فلبينية متعددة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
14:02 | 2022-11-20
20/11/2022 02:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
16:25 | 2022-11-20
20/11/2022 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-11-21
بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا... دول تقوم بتشييد حواجز حدودية فاصلة
03:30 | 2022-11-21
كيف يمكن للدول الأكثر حيادية أن تتوسط في محادثات السلام في أوكرانيا؟
03:20 | 2022-11-21
طابع عن المونديال يشعل ناراً.. دمشق تغازل الدوحة وتتراجع!
03:11 | 2022-11-21
توتر خلف الكواليس بين فرنسا وألمانيا.. هذه أسبابه
03:00 | 2022-11-21
الجمهوريون قلقون من "انقسام" بسبب ترامب... هذا ما انتجته الانتخابات الأميركية
02:33 | 2022-11-21
الوثائق السرية في مار إيه لاغو.. هل وشت إيفانكا بوالدها؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 11:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact