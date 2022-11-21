كيف يمكن للدول الأكثر حيادية أن تتوسط في محادثات السلام في أوكرانيا؟

أعادت قمة مجموعة العشرين هذا العام تأكيد مفهومين يواصل العديد من صانعي السياسة الغربيين إنكارهما: الدول غير الغربية لا ترغب في عزل روسيا وهي تفضل محادثات السلام الفورية لإنهاء القتال في أوكرانيا.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "كما قال الرئيس الإندونيسي ومضيف مجموعة العشرين، جوكو ويدودو، "ليس لدينا خيار آخر، والتعاون مطلوب لإنقاذ العالم". بعد أشهر من العقوبات الأميركية والأوروبية غير المسبوقة، أصبح من الواضح أنها فشلت في "شل" الاقتصاد الروسي أو في أن تؤدي إلى انسحاب القوات الروسية. على ما يبدو، فإن الرد على كل حزمة عقوبات هو المزيد من العقوبات. وبدلاً من ذلك، يجب المساهمة في تخفيف العقوبات لتشجيع المفاوضات الهادفة".

وتابع الموقع، "في حين أنه يقال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتخذ المزيد من الإجراءات على الجبهة الدبلوماسية، يبقى الغرب وحلفاؤه - والذين يمثلون 14 في المائة من سكان العالم - ملتزمين بثبات بالحرب الاقتصادية لكنهم فشلوا في لعب دور بناء في إنهاء الحرب الفعلية. في غضون ذلك، وضع قادة العالم الآخرون أنفسهم في مواقف محايدة تمكنهم من العمل كوسطاء بين روسيا وأوكرانيا، والأهم من ذلك، بين روسيا والغرب. يمكن أن يكون رفع العقوبات، على سبيل المثال، أحد السبل لتعزيز رغبة بعض البلدان وطموحها وقدرتها على التوسط بفعالية".

وأضاف الموقع، "أدت المشاركة النشطة لتركيا، التي بدأت قبل الغزو الروسي في شباط، إلى تقليل مخاطر حدوث مجاعة عالمية بفضل صفقة الحبوب التي ساعدت في تحقيقها. في غضون ذلك، لم يفشل الغرب فقط في منح أنقرة أي مكافآت مقابل هذا الإنجاز، بل استمر في الواقع في معاقبتها. على الرغم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تستخدم تركيا نظام تحويل المدفوعات الروسي "مير"، فقد علقت المصارف الخاصة والمملوكة للدولة استخدامه بعد ضغوط من وزارة الخزانة الأميركية. مع ارتفاع معدلات التضخم ونضوب احتياطياتها من العملات الصعبة، يمكن أن تستفيد تركيا بشكل كبير من السياحة الروسية، خاصة الآن بعد أن تم حظر الروس بحكم الأمر الواقع من الغرب، ومع ذلك مُنعوا من استغلال مثل هذه الإمكانات حقًا بسبب العقوبات الغربية.

إن النفوذ الإقليمي المتزايد لتركيا وسياستها الخارجية المستقلة يجعلها قادرة بشكل فريد ليس فقط على التوسط ولكن ربما حتى تقديم التنازلات الخاصة بها إذا تم تقديم الحوافز المناسبة. قد يكون التطبيع الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق، والذي يتم استكشافه بالفعل، بمثابة حافز في جهود الوساطة، وهو أمر من غير المرجح أن يأتي من الغرب. إلى جانب ذلك، يمكن لتركيا الاستمرار في العمل والازدهار دون التهديد الذي يلوح في الأفق بفرض عقوبات ثانوية. يمكن أن يوفر هذا لروسيا التكنولوجيا التي تشتد الحاجة إليها مع تعزيز الاقتصاد التركي المحاصر، وربما الحوافز اللازمة لإحياء المفاوضات في اسطنبول".

وبحسب الموقع، "كانت جهود الوساطة السعودية ضئيلة نسبيًا ولكنها جديرة بالملاحظة، بما في ذلك المساعدة في التوسط في تبادل الأسرى الذي شمل بعض الغربيين. في الوقت نفسه، لم ترفض شركة النفط العملاقة عزل روسيا فحسب، بل إنها تستورد النفط الروسي أيضًا. لكي تبقى المملكة العربية السعودية شريكًا بنّاءً، لا ينبغي إجبارها على الانحياز إلى أحد الجانبين. في مقابل تخفيف العقوبات، يمكن للمملكة أن تتوسط في الجهود بينما تساعد بشكل متزامن أكثر القطاعات الحيوية في روسيا، مثل توفير قطع الغيار لقطاع الطاقة، والذي قد يكون أكبر تحدٍ لروسيا على المدى المتوسط. بدلاً من التهديد بإجراءات غير عملية لمواجهة أوبك +، يمكن للدول الغربية أن تشجع الرياض على الاستفادة من علاقتها مع موسكو. إن تفضيل واشنطن للتدابير العقابية يهدد ببساطة بدفع ولي العهد محمد بن سلمان بالقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، مثلما دفعت استراتيجية الاحتواء المزدوج روسيا والصين إلى بعضهما البعض".

وتابع الموقع، "أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن صدمته إزاء عدم رغبة إسرائيل في تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية، لكن هذا منطقي تمامًا من وجهة نظر تل أبيب. لدى الدولة الأمنية الإسرائيلية حافز لرؤية روسيا قوية عسكريًا، والتي بدورها لديها القدرة على كبح النفوذ الإيراني في سوريا. ودفع الانفصال الروسي الغربي روسيا إلى السعي بنشاط لتوثيق العلاقات مع إيران. جعلت تجربة العقوبات التي امتدت على مدى عقود من طهران حليفًا مفيدًا لموسكو في كل شيء من قطع السيارات إلى المسيّرات. وبدلاً من تشجيع الصقور الإسرائيليين، يمكن للحكومة الأميركية استخدام العداء الغريزي لإسرائيل تجاه إيران للأغراض السلمية في أوروبا الشرقية".

وأضاف الموقع، "يمكن القول إن الدول التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير المحتمل، وهي الصين والهند - وكلاهما يدعم وقف إطلاق النار والمفاوضات - قد أعطيت أسبابًا قليلة للمشاركة. بالنسبة لكلا البلدين، ينطوي التدخل الدبلوماسي على خطر إبعاد كل من روسيا والولايات المتحدة / الغرب مع القليل من الفوائد المباشرة. بدون ضمانات الفوائد القصيرة أو المتوسطة الأجل، من غير المرجح أن يتزحزح أي من البلدين. قد تقنع المستويات العالية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل لقطاع معين الدولتين بالمشاركة إذا كان هناك تقليل للمخاطر، مثل الفوائد الفورية مثل رفع بعض العقوبات. يمكن أن تستفيد كل من الصين والهند من سوق مفتوحة على مصراعيها، خاصة في مجال التكنولوجيا، والتي تم التخلي عنها إلى حد كبير من قبل الشركات الغربية. يمكن لقطاع التصنيع العالي التقنية في الصين إلى جانب قوة الهند في خدمات تكنولوجيا المعلومات أن يفعل الكثير لسد هذا النقص بمنافسة محدودة نسبيًا. إن استعداد كلتا الدولتين لمزيد من الاندماج اقتصاديًا مع الاتحاد الروسي مع رفضهما بعناية في الوقت نفسه للتجاهل الصارخ للعقوبات الغربية، يعني أن كلاهما في وضع جيد لإشراك كل من روسيا والغرب، إذا كان ذلك في مصلحتهما الوطنية. ويمكن أن يكون الإعفاء من العقوبات أحد هذه المصالح".

وبحسب الموقع، "قد تتمكن بعض حكومات مجموعة العشرين من لعب أدوار تكميلية. قام الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتقديم واستضافة المحادثات لحل الأزمة الفنزويلية وأطلق مؤخرًا مبادرة سلام لأوكرانيا. وازن لولا دا سيلفا الذي أعيد انتخابه في البرازيل العلاقات الودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران كمحاور ويمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا. يمكن أن تعزز مساهمات الوساطة تطلعات كلا البلدين إلى وضع القوة المتوسطة، وتجاوز مواقفهما الإقليمية. وبدلاً من الهوس بالحفاظ على الهيمنة على نصف الكرة الغربي، يجب على واشنطن أن تشجع المبادرات الجريئة التي تعزز مكانة مثل هذه الدول. نادرا ما تكون العقوبات الأميركية مؤقتة. من المحتمل أن يفترض الكرملين أن العقوبات الغربية على روسيا دائمة، بغض النظر عن نتيجة الصراع. إن رغبة واشنطن في إعاقة روسيا تعني أن موسكو لا ترى قيمة اقتصادية تذكر في المفاوضات تتجاوز التكلفة المالية للإنفاق العسكري. ووفقًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، "هناك فرصة للتفاوض" يجب اغتنامها. الآن قد يكون الوقت المناسب للقيام بذلك".

وختم الموقع، "قد يكون لرفع العقوبات التي تعرقل التجارة بين روسيا وشركائها الاقتصاديين غير الغربيين فائدة ملموسة يمكن أن تقنع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. قد تكون الفوائد القصيرة الأجل المحتملة التي يمكن جنيها بمثابة حبة يصعب على السياسيين الغربيين ابتلاعها، لكن الخيار الأساسي الذي يواجههم هو "أيهما أسوأ، المكاسب الاقتصادية الروسية أم صراع غير محدد المدة يمكن أن يطال في يوم من الأيام الناتو والولايات المتحدة بشكل كامل؟".