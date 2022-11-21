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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية

Lebanon 24
21-11-2022 | 02:26
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، وإن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة أمس الأحد.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، في الإقليم الصناعي المعروف باسم دونباس.
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وقال زيلينسكي "أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعا للغاية".

وأضاف "في منطقة لوغانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم (أمس الأحد)".

وقال زيلينسكي أيضا إن القوات في الجنوب "تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين" لكنه لم يذكر تفاصيل.
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