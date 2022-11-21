هكذا شنت روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا

شكل وابل الـ96 صاروخاً الذي أطلق في أنحاء أوكرانيا، الثلاثاء، أكبر هجوم جوي لروسيا في الحرب حتى الآن. وجاء هذا الهجوم بعد أشهر من تأكيدات المسؤولين الغربيين والأوكرانيين بأن مخزون موسكو من الصواريخ والأسلحة الأخرى يتضاءل بسرعة.

Advertisement

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "سواء جاء هذا الهجوم تنفيذاً للتخطيط الطويل الأمد لاستهداف البنية التحتية، كما يقول القادة الأوكرانيون، أو كان بمثابة رد مميت على استعادة كييف لمدينة خيرسون الأسبوع الماضي، إلا أنه يثير تساؤلات حول مدى استنفاد ترسانة روسيا وما إذا كانت موسكو ستتحملها من خلال إيجاد مصادر بديلة للأسلحة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الشهر الماضي، إن روسيا استخدمت ما يقرب من 70 في المائة من مخزون ما قبل الحرب لأنواع الصواريخ التي استخدمت إلى حد كبير في هجوم الثلاثاء: إسكندر وكاليبر وصواريخ كروز الجوية. في ذلك الوقت، قال ريزنيكوف إن روسيا لم يتبق منها سوى 609 من تلك الصواريخ، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من أي من الأرقام بشكل مستقل".

وتابعت الصحيفة، "ذكر تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بتاريخ 16 تشرين الأول أن هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية المدنية الأوكرانية قبل ستة أيام،قد أدى على الأرجح إلى تدهور مخزون الصواريخ البعيدة المدى في روسيا، "والذي من المرجح أن يحد من قدرتها على ضرب كمية الأهداف التي يرغبون فيها في المستقبل".

ومنذ الربيع، أشار مسؤولو البنتاغون إلى أن موسكو تعاني من نقص في الصواريخ الموجهة بدقة، بعد أن نفدت إمداداتها "بسرعة كبيرة جدًا"، كما قال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، في أيار. كيف، إذن، تمكنت روسيا من شن ما وصفته ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأنه ربما "أكبر هجوم صاروخي على نطاق واسع منذ بداية الحرب؟".

بحسب الصحيفة، "قال وزير الدفاع لويد أوستن، الأربعاء، من البنتاغون، إن روسيا تكافح لتجديد مخزونها الصاروخي لمواكبة متطلبات ساحة المعركة، "لذا فهم يتواصلون مع إيران، ويتواصلون مع كوريا الشمالية". وأضاف: "أعتقد أن تلك الدول ستوفر لهم على الأرجح بعض القدرات". إن أسراب المسيّرات الإيرانية الصنع التي تهاجم أوكرانيا - وعلى الأخص سلسلة شاهد البعيدة المدى التي يمكن أن تحمل رأسًا حربيًا يبلغ وزنه 88 رطلاً وتصطدم بأهداف في ضربات "كاميكازي" - كانت أحدث سلاح لروسيا في الصراع. وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات مسيّرة خلال هجمات يوم الثلاثاء. هذا الشهر، قال متحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، إنه من المتوقع أيضًا أن ترسل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وأضاف أنه من غير المعروف عدد الصواريخ التي قد تمنحها طهران لموسكو، لكنه تابع قائلاً إن الأسلحة التي من المحتمل أن يتم إرسالها ستكون مصنعة "مؤخرًا إلى حد ما"، بمدى يتراوح بين 300 كيلومتر و 700 كيلومتر. واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بشحن صواريخ وقذائف مدفعية سرا إلى روسيا، على الرغم من أن كيربي قال هذا الشهر إنه لم يتضح ما إذا كانت الذخائر قد تم تسليمها. ونفت كل من كوريا الشمالية وإيران إمداد روسيا بالأسلحة منذ بداية الحرب".

وتابعت الصحيفة، "في الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن جهود محلية لزيادة إنتاج المعدات والأنظمة "المرتبطة بتقديم الدعم للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. وقالت شركة الاستخبارات الدفاعية، جينس، إن روسيا على الأرجح خزنت رقاقات دقيقة وتكنولوجيا أخرى ضرورية لبناء صواريخ دقيقة قبل غزو أوكرانيا في شباط، وربما بدأت قبل سنوات، بالنظر إلى العلاقات المتدهورة بين موسكو والغرب بعد ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وأشار التحليل، الذي تم تقديمه يوم الخميس لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن هذه المكونات الإلكترونية الدقيقة استخدمت أيضًا لأغراض مدنية وأن روسيا ربما حصلت عليها من خلال أطراف ثالثة، مثل الدول أو الكيانات الخاصة المستعدة للمخاطرة بتحمل العقوبات الأميركية إذا كُشف أمرها. وقال التحليل إن روسيا ربما بدأت في إنتاج أعداد كبيرة من صواريخ إسكندر وكاليبر وصواريخ كروز قبل الغزو. وأضاف: "من المحتمل أنه يتم إنتاجها الآن، نظرًا لأن العديد من المصانع المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي تعمل في ثلاث نوبات وحتى في عطلات نهاية الأسبوع".

وأضافت الصحيفة، "في ضربة أصغر، يوم الخميس، أطلقت روسيا ما لا يقل عن 10 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس -300 ضد مدن قريبة من خط الجبهة، وفقًا لسلاح الجو الأوكراني. وصُمم صاروخ أرض-جو S-300، الذي صنعته روسيا وصدرته عبر آسيا وأوروبا الشرقية - بما في ذلك إيران وسوريا وشبه جزيرة القرم - لأول مرة في عام 1978 للحماية من الهجمات الجوية المقبلة. يمكن للأنظمة الحديثة من الصاروخ أن تصيب الطائرات والمسيّرات والصواريخ الباليستية. وتستخدم أوكرانيا أيضًا أنظمة إس -300، من مخزونها الخاص والتبرعات التي قدمتها دول أخرى تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، للدفاع ضد الهجمات الجوية الروسية. إلا أن اعتماد روسيا المتزايد على أنظمة إس-300 كسلاح هجوم ضد أهداف أرضية في أوكرانيا كان إشارة واحدة للمسؤولين العسكريين والخبراء على نفاد صواريخ كروز أو غيرها من الأسلحة الهجومية التقليدية".

وبحسب الصحيفة، "قال مارك كانسيان، استراتيجي أسلحة سابق في مشاة البحرية والبيت الأبيض ويعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن قلة من المسؤولين الغربيين، إن وجدوا، لديهم رواية واضحة عن حالة الترسانة الروسية أو يعرفون بدقة عدد الصواريخ المتبقية في مخزونها. لكنه قال إن الجيوش الغربية تعتقد أن روسيا تحتفظ منذ فترة طويلة باحتياطي من الصواريخ والأسلحة الأخرى في الاحتياط في حالة خوضها حربًا مع الناتو. قال كانسيان يوم الخميس: "يبدو أن لديهم امتناعًا عن هجوم نظري لحلف شمال الأطلسي، والذي سنعتبره سخيفًا، لكنهم يعتبرونه احتمالًا حقيقيًا". واضاف: "لذا فهم يحجمون عن جزء من مخزونهم من أجل ذلك". ومن غير المعروف ما إذا كانت روسيا ربما اعتمدت على تلك الاحتياطيات في ضربات يوم الثلاثاء".