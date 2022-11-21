الجمهوريون قلقون من "انقسام" بسبب ترامب... هذا ما انتجته الانتخابات الأميركية

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يحتشد جمع من أعضاء الحزب الجمهوري، من منافسي، دونالد ترامب، المحتملين، مركزين مخاوف الحزب من انقسام محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس السابق عن نيته الترشح لانتخابات 2024.ومن هؤلاء المنافسين المحتملين، رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، وتيد كروز، ووزير الخارجية السابق في عهد ترامب، مايك بومبيو.وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن هؤلاء يظهرون فيما يبدو في لحظة ضعف عميقة لترامب.ونأى بومبيو بنفسه أكثر عن رئيسه القديم، قائلا إن "الشخصية والشهرة لن تكون كافية".وقال بومبيو إن المحافظين يستحقون قادة "يقاتلون من أجلهم، وليس من أجلنا نحن أو غرورنا الخاص".ورحب حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوغان، وهو من منتقدي ترامب منذ فترة طويلة، بالجمهوريين الآخرين الذين يصفون ترامب الآن بأنه "خاسر" في الانتخابات، بينما ظهر السيناتور، تيد كروز، في قاعة احتفالات، والتقط صور سيلفي، وبقي للمصافحة مع المانحين والناشطين لفترة طويلة، فيما يبدو إعلانا عن نوايا مستقبلية.وتقول الصحيفة إن هناك ما يقرب من 10 مرشحين جمهوريين محتملين للرئاسة ظهرت استراتيجياتهم ورسائلهم بعد أيام من إعلان الرئيس السابق ترشحه لعام 2024.وقالت وكالة أسوشيتد برس إن معظم الخطب حملت شعورا غير عادي بالتحدي نادرا ما شوهد منذ أن سيطر ترامب على الحزب الجمهوري قبل ست سنوات.وتعهدت نيكي هايلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، في أبريل بأنها لن تتحدى الرئيس السابق إذا ترشح مرة أخرى.لكن مساء السبت، وفي مواجهة مئات الجمهوريين المبتهجين، تعهدت ببذل "1000٪" لمحاولة البيت الأبيض إذا ما قررت الدخول.وقالت "لم أخسر أبدا أي انتخابات، ولن أبدأ الآن بالخسارة".وتلقى الحاكم، رون ديسانتيس، أحد أكثر المرشحين احتمالا، استقبالا صاخبا لخطابه الذي قال فيه إن نجاحه في فلوريدا يمكن أن يكون صيغة وطنية للجمهوريين.وجاء الاجتماع السنوي خلال عطلة نهاية الأسبوع للائتلاف اليهودي الجمهوري - وهي مجموعة تضم قادتها بعضا من أكبر المساهمين في الحزب وأكثرهم موثوقية - في لحظة ضعف عميقة بالنسبة لترامب، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المخيبة للآمال للجمهوريين التي ألقى الكثيرون باللوم فيها على الرئيس السابق.قسمهم وتغلب عليهمومع ذلك، فإن وفرة منافسي ترامب المحتملين جعلت بعض الجمهوريين يعانون من شعور ينذر بالخطر من أن تصدع الحزب الجمهوري يمكن أن يمهد الطريق أمام ترامب للفوز بالترشيح بسبب قبضته على جزء صغير من قاعدة الحزب، وفقا للصحيفة.وتقول نيويورك تايمز إن فوز ترامب بترشيح الحزب في 2016 كان جزئيا لأن باقي قاعدة الحزب تقسمت بين منافسيه.في ذلك العام، أدت كثرة المرشحين إلى انقسام الناخبين في الانتخابات التمهيدية وسمح لترامب بأن يصبح مرشح الحزب للرئاسة على الرغم من فوزه بنسبة 35٪ فقط أو أقل من الأصوات في كل من المسابقات التمهيدية الافتتاحية الثلاث.وتقول إنه في الأشهر الأخيرة تحدث مستشارو ترامب لعام 2024 عن إمكانية "التقسيم والسيطرة" مرة أخرى.ونقلت الصحيفة عن حاكم نيو هامبشاير، الجمهوري كريس سونونو قوله إن الانقسام "مصدر قلق" لكنه تعهد بالمساعدة في مراقبة الانتخابات التمهيدية لحزبه من خلال الضغط على المرشحين الأضعف للاستقالة.وأضاف أن "الجميع يدرك أننا لا نريد تكرار ما حدث في '16'. ضع غرورك جانبا، وتنافس بجد، ولكن إذا لم تنجح، فانسحب".ودعا، إريك ليفين، وهو مانح مقيم في نيويورك حضر اجتماع عطلة نهاية الأسبوع، حزبه إلى احتضان ما لا يزيد عن اثنين أو ثلاثة مرشحين - والتحرك بإلحاح حقيقي.وفي سلسلة من المقابلات، أشار العديد من المرشحين الجمهوريين المحتملين الآخرين ومساعديهم إلى أنهم من المرجح أن ينتظروا حتى الربيع أو الصيف المقبل لدخول السباق إذا قرروا الترشح. هذا حتى بعد أن أطلق ترامب رسميا حملته لعام 2024 الأسبوع الماضي.فوضى محتملةويواجه قادة الحزب الجمهوري معارضة. وبعد أداء ضعيف في منتصف المدة، واجه النائب، كيفن مكارثي، والسيناتور، ميتش ماكونيل، تهديدات لسلطتهما من نواب يمينين جريئين، مثيرين التساؤل من قدرة الانقسامات في صفوف الحزب على جعل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري فوضى لا يمكن السيطرة عليها؟وترامب هو المرشح الرئيسي الوحيد المعلن لعام 2024 حتى الآن.وتلقى ترامب استقبالا حارا عندما ظهر عبر مؤتمر عبر الهاتف، السبت. وهتف الحشد بصوت عال عندما أشار إلى نجاحه في نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.لكن كان هناك صمت ملحوظ عندما كرر مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة حول خسارته في انتخابات عام 2020.وأضاف "لقد تم تزوير الانتخابات. وكان الأمر سيئا للغاية، وخسرت إسرائيل الكثير"، مضيفا "من الأفضل أن تأمل في أن يفوز شخص معين في الانتخابات في عام 2024".كما ألقى ترامب باللوم بشكل غير مباشر على إلغاء المحكمة العليا لقرار الإجهاض، وهو الحكم الذي أشار به ثلاثة من القضاة الذين عينهم بنفسه.وقال ترامب: "لقد كانت قضية صعبة ونشطت الجانب الآخر"، وأضاف "خرج الناس على الجانب الآخر لغرض محدد، وكان من المؤسف لأنه من نواح كثيرة كان إنجازا عظيما، لكن كانت هناك قضية محددة جعلت الأمر أكثر صعوبة".كما حظي الجمهوريون الآخرون الذين انتقدوا ترامب بسبب الأداء الضعيف للحزب في سباقات مجلسي النواب والشيوخ وحكام الولايات - بعضهم مباشرة والبعض الآخر ضمنيا - باستقبال جيد من قبل الجمهور.المرشح الجمهوري المحتمل لآخر، المعروف وطنيا، هو مايك بنس، نائب الرئيس السابق الذي نشر للتو كتابا وبدأ في التخلص من موقف الملازم المخلص الذي كان لديه تجاه ترامب، خاصة بشأن أفعاله حول أعمال الشغب في 6 يناير 2021، في الكابيتول.والجمعة، ألقى بنس خطابا مفعما بالحيوية حدد إنجازات ما أسماه إدارة "ترامب-بنس".وفي خطابه ذكر اسم ترامب مرة واحدة فقط ورسم القليل من الفروق الهامة مع الرئيس الذي خدمه، لكنه بذل قصارى جهده للثناء على ترامب لنقله السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس. وقال بنس "كل الفضل يعود للرجل الذي اتخذ القرار".وأثار الخطاب حيرة أولئك الذين كانوا يتوقعون أن ينتهز نائب الرئيس السابق الفرصة لتعريف نفسه بشكل منفصل عن ترامب."الحرة"