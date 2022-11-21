25
o
بيروت
29
o
طرابلس
-1
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
-1
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توتر خلف الكواليس بين فرنسا وألمانيا.. هذه أسبابه
Lebanon 24
21-11-2022
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "العربية": مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الماسة إلى الغاز والوقود لأغراض التدفئة، بدأت الأزمة الصامتة، التي تسري في الكواليس، بين فرنسا و ألمانيا تهدد الوحدة الأوروبية بسبب جملة مسائل، غالبيتها يتصل بالأزمة الأوكرانية.
Advertisement
فالخلافات بين البلدين ستكون محور لقاء ينعقد اليوم الإثنين، بين وزيرتَيْ الخارجية الفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بايربوك.
فيما ستكون الحرب في أوكرانيا واختلاف حاجتَيْ البلدين إلى الغاز الروسي وخلافهما حول عدة قضايا من ضمنها الطاقة والدفاع، على جدول اللقاء.
خلاف حول الغاز والدفاع
وتتهم ألمانيا في هذا السياق، باتخاذ قرارات مهمة دون التشاور مع شركائها الأوروبيين، وهو ما تجلى عبر زيارة المستشار أولاف شولتس الأخيرة إلى الصين.
كما أنها رفضت دعوات فرنسا المتكررة لشراء الغاز بشكل جماعي بين الأوروبيين، وليس من جانب كل دولة على حِدة.
كذلك، رفض الألمان أيضاً دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا في المسائل الدفاعية، ردّاً على إعلان برلين العمل على درع صاروخية مع 14 عضواً في الناتو ليس من بينها فرنسا، وتستند هذه الدرع إلى تقنيات أميركية وألمانية وربما إسرائيلية.
تأجيل اجتماع مشترك للمرة الثالثة
وقد أدت كل هذه الخلافات الشهر الماضي إلى تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين البلدين للمرة الثالثة منذ مطلع الصيف بعد أن كان ينعقد بانتظام سنوياً منذ العام 2003.
لكن رسمياً، البلدان لا يشيران علناً إلى تلك الخلافات، فبيان الخارجية الفرنسية عن اللقاء بين الوزيرتين أشار بلهجة دبلوماسية إلى أن موضوعات، مثل الأزمة الأوكرانية ستكون محور اللقاء، بالإضافة إلى دعم الأوروبيين لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية تمهيداً لمؤتمر "دعم صمود الشعب الأوكراني" الذي سينعقد في باريس في 13 من كانون الأول المقبل (2022).
الصين وإيران
كما ستناقش الوزيرتان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والوضع في إيران والالتزام المشترك للبلدين في الساحل.
يذكر أن مفوضة الحكومة الألمانية للتعاون الألماني الفرنسي، آنا لورمان، كانت أشارت في تشرين الثاني الماضي، إلى أن هناك خلافات بين باريس وبرلين في موضوعات التسلح والطاقة، غير أنها استطردت مؤكدة أن العلاقة بين البلدين تبقى جيدة جداً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
14:02 | 2022-11-20
20/11/2022 02:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
16:25 | 2022-11-20
20/11/2022 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
15:27 | 2022-11-20
20/11/2022 03:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-11-21
الجمارك الأردنية تحبط تهريب 237 ألف حبة مخدرة
06:30 | 2022-11-21
أردوغان يعلق على مصافحته التاريخية للسيسي في قطر
06:00 | 2022-11-21
الكرملين قلق من قصف محطة زابوريجيا النووية
05:30 | 2022-11-21
هكذا شنت روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا
05:00 | 2022-11-21
زلزال يضرب اندونسيا... 20 قتيلا ومئات الجرحى
04:30 | 2022-11-21
رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 14:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 14:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 14:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact