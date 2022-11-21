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الكرملين قلق من قصف محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:00
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 نقلت وكالة "رويترز" عن الكرملين اليوم، إنه يشعر بالقلق من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية مطلع الأسبوع ودعا الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
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وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، تأكيدات موسكو أن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات. وتقول كييف إن موسكو قصفت المحطة التي تقع في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا.
 
 
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