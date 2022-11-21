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عربي-دولي
ماذا قال السيسي وأردوغان عن المصافحة التاريخية في قطر؟
Lebanon 24
21-11-2022
|
06:30
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علق كل من الرئيسين المصري والتركي عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على مصافحتهما التاريخية، أمس الأحد في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
وقال الرئيس التركي: "قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".
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وأوضح أردوغان وفقا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص".
وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".
تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى أردوغان في الدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.
المصدر:
روسيا اليوم
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