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عربي-دولي

الجمارك الأردنية تحبط تهريب 237 ألف حبة مخدرة

Lebanon 24
21-11-2022 | 07:00
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أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل تجويف في جسم شاحنة محملة بالفواكه وقادمة من إحدى الدول المجاورة.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إن "الجمارك تواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، وتجار السموم، وضرب منابع المخدرات بكل احترافية وإتقان في مختلف المواقع الجمركية وميادين العمل، ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميا لإنفاذ سيادة القانون وحماية المجتمع من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها وأضرارها، والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم".
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ودعت دائرة الجمارك الجميع إلى التواصل معها عبر مركز عمليات مكافحة التهريب وتقديم أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك.
المصدر: روسيا اليوم
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