كورونا يتفشى بالصين.. وبكين تشدد القيود على المسافرين

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بعد إعلانها تسجيل حالتي وفاة بكوفيد 19 منذ 6 اشهر أمس الأحد، تواجه الصين تفشيا جديدا من فيروس كورونا الذي أنهك البشرية على مدار عامين، وهو ما يعيد البلاد للمربع الأول من إجراءات السيطرة على الجائحة.فقد قررت بكين مجدداً تشديد قيود دخول المسافرين لمكافحة تفشي كورونا، كما بدأ التلاميذ في الدراسة عبر الإنترنت في العديد من مناطق العاصمة الصينية، اليوم الاثنين، بعد أن دعا المسؤولون السكان في بعض المناطق الأكثر تضررا إلى التزام منازلهم مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية.وتشهد الصين العديد من حالات ارتفاع الإصابة بكوفيد-19، من تشنغتشو في مقاطعة خنان بوسط البلاد إلى تشونغتشينغ في الجنوب الغربي، وسجلت أمس الأحد 26824 إصابة محلية جديدة مقتربة من ذروة الجائحة في البلاد في أبريل نيسان.وسجلت الصين حالتي وفاة في بكين، لتصبح أول وفاة في الصين بسبب كورونا منذ أواخر أيار. كذلك سجلت العاصمة بكين 962 إصابة جديدة ارتفاعاً من 621 في اليوم السابق.كما حثت منطقة تشاويانغ المترامية الأطراف، والتي يقطنها 3.5 مليون شخص، السكان على البقاء في منازلهم، مع بدء الدراسة في المدارس. وأوقفت أيضا بعض المدارس في مناطق أخرى من العاصمة الدراسة بها.وتشهد أيضا مدينة قوانغتشو الواقعة بجنوب البلاد والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 19 مليون نسمة أكبر حالات تفش للمرض في الصين في الآونة الأخيرة وقد أمرت بإغلاق حي باييون الأكثر اكتظاظا بالسكان لمدة خمسة أيام كما علقت خدمات تناول الطعام في المطاعم وأغلقت النوادي الليلية والمسارح في المنطقة التجارية الرئيسية في المدينة.